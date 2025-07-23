Вирусные кадры с пенсионеркой опубликовала в сети ее внучка Сара Донде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @sarahednod.

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Что известно о бабушке Джин?

Джин – 92, она родом из Лондона, но последние 55 лет своей жизни провела в Южной Африке. Внучка Сара описывает свои отношения с бабушкой как "очень особенные, как между лучшими подругами", пишет Newsweek.

"После смерти моего дедушки в 2015 году бабушка начала брать меня в те путешествия, куда раньше ездила с ним, и делиться моментами, которые раньше переживала с ним. Когда ей одиноко или нужно выговориться, она звонит мне, и наоборот", – рассказала девушка.



Джин и Сара много путешествовали вместе/ Коллаж Newsweek

Среди стран, которые бабушка и внучка посетили вместе, были Сингапур, Австралия, Китай и Бразилия. Во время путешествий Джин привыкла каждый вечер в 18:00 заказывать "Маргариту" и наслаждаться напитком под музыку в фортепианном лаунже.

Теперь они придерживаются этой традиции и в повседневной жизни. Джин в то же время готовит себе коктейль и часто звонит внучке. Видео этого ритуала сделало 92-летнюю бабушку звездой соцсетей.

Джин и ее ежедневный вечерний ритуал с "Маргаритой": смотрите видео

Как реагируют в сети

В тиктоке активно просматривают видео. "Ваша бабушка совсем не выглядит на 92 и ежедневно пьет "Маргариту" в 18:00. Очевидно, между этими фактами есть связь, добавлю "Маргариту" в свой график", – отметили в комментариях.

Некоторые даже просили у Джин "рецепт "Маргариты" из фонтана молодости". "Она выбрала быть счастливой", – подытожил другой пользователь.

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