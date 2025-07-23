Вірусні кадри з пенсіонеркою опублікувала у мережі її онука Сара Донде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @sarahednod.

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Що відомо про бабусю Джин?

Джин – 92, вона родом із Лондона, але останні 55 років свого життя провела у Південній Африці. Онука Сара описує свої стосунки з бабусею як "дуже особливі, як між найкращими подругами", пише Newsweek.

"Після смерті мого дідуся у 2015 році бабуся почала брати мене у ті подорожі, куди раніше їздила з ним, і ділитися моментами, які раніше переживала з ним. Коли їй самотньо або потрібно виговоритися, вона телефонує мені, і навпаки", – розповіла дівчинка.



Джин та Сара багато подорожували разом/ Колаж Newsweek

Серед країн, які бабуся та онука відвідали разом, були Сінгапур, Австралія, Китай та Бразилія. Під час подорожей Джин звикла щовечора о 18:00 замовляти "Маргариту" і насолоджуватись напоєм під музику в фортепіанному лаунжі.

Тепер вони дотримуються цієї традиції і у повсякденному житті. Джин о тій же годині готує собі коктейль та часто дзвонить онуці. Відео цього ритуалу зробило 92-річну бабусю зіркою соцмереж.

Джин та її щоденний вечірній ритуал з "Маргаритою": дивіться відео

Як реагують у мережі

У тіктоці активно переглядають відео. "Ваша бабуся зовсім не виглядає на 92 і щодня п'є "Маргариту" о 18:00. Очевидно, між цими фактами є зв'язок, додам "Маргариту" до свого графіка", – зазначили у коментарях.

Дехто навіть просив у Джин "рецепт "Маргарити" з фонтану молодості". "Вона обрала бути щасливою", – підсумував інший користувач.

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