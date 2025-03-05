Мужчина упал со скалы прямо на акулу: курьезное видео
В американском штате Флорида произошел курьезный случай. Один из туристов упал со скалы и шлепнулся в воду прямо на акулу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegrafi.
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Что известно об инциденте
Инцидент произошел, когда группа туристов сплотилась на скалах. Внезапно один из туристов не удержал равновесие и упал в воду прямо на акулу, которая караулила у берега.
Турист упал прямо на акулу, которая не ожидала такого поворота событий.
Турист упал на акулу / Скриншот с видео
Не было пострадавших
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Но следствие падения испугались как акула, так и сам мужчина. На обнародованных кадрах видно, как парень быстро выбрался из воды.
Это произошло почти моментально, поэтому акула не успела сориентироваться в ситуации. Как мы видим на видео, мужчина потерял белые кроксы, которые потом плавали на поверхности.
Что известно об инциденте: смотрите видео