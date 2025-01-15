Быстро и эффективно: американец почистил авто с помощью своего сына

Американец обнародовал в сети веселое видео, на котором видно, как он использовал своего ребенка для очистки машины от снега.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм andrewdeast.

Смотрите также Соцсети взорвались мемами после ответа Зеленского на приглашение Фицо

Этим видео он поделился в своих соцсетях. На обнародованных кадрах видно, как мужчина берет своего сына на руки и вытирает им снег с машины. Так развлекается семейство в городе Нэшвилл, штат Теннесси.

Честно говоря, это довольно хороший способ уборки снега,

– подписал видео мужчина.

В США мужчина прочищал машину от снега своим сыном: смотрите видео

Также в публикации он оставил опрос, согласны ли с ним комментаторы. Согласно результатам:

77% опрошенных выбрали ответ "да",

а 23% не понравился такой вид развлечений.

В Instagram видео за 5 дней набрало более 129 миллионов просмотров и почти 2,5 миллиона предпочтений.