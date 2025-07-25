Украине мгновенно отреагировали остроумными мемами и шутили из-за присутствия и действий Безуглой на митинге, об этом сообщает 24 Канал.

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Почему нардеп пришла на протест?

Как объяснила сама народная избранница, она пришла на акцию протеста общаться, потому что "это бесценный опыт для понимания контекста и контента". Сначала Безуглая призвала к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она сделала импровизированный плакат на своем графическом планшете. Затем нардеп создала надпись, который касался четких сроков службы для военных и реформы ВСУ.



Нардеп призвала к отставке Сырского / Фото с фейсбук-страницы Безуглой

Как отреагировали украинцы?

Люди встретили политика криками "Позор", "Прочь", "Безуглая – черт", "Предательница". Впоследствии за спиной нардепа собрались митингующие с похожими плакатами.

После того, как фото с Безуглой на митинге появились в сети, украинцы активно начали создавать мемы в ответ. Вспомнили, например, как еще в 2019 году мэр города Олевска Житомирской области принял участие в протесте против самого себя.

Поскольку Безуглая поддержала скандальный законопроект по НАБУ и САП, люди начали шутить, что придя на протест, она "переобулась".

Народного депутата даже поместили в один коллаж с Энтони Хопкинсом в роли Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят", Стэнли Туччи в роли маньяка Джорджа Харви из фильма "Милые кости" и актером, исполнявшим роль серийного убийцы Андрея Чикатило.

Пользователи соцсетей не понимали, для чего Безуглая решила прийти на этот митинг и шутили о табличках за ее спиной.

Ранее мы рассказывали о креативных плакатах, с которыми украинцы и их домашние любимцы приходили на митинги против ликвидации независимости НАБУ и САП.