Україні миттєво відреагували дотепними мемами та жартували через присутність та дії Безуглої на мітингу, про це повідомляє 24 Канал.

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Чому нардепка прийшла на протест?

Як пояснила сама народна обраниця, вона прийшла на акцію протесту спілкуватися, бо "це безцінний досвід для розуміння контексту і контенту". Спочатку Безугла закликала до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона зробила імпровізований плакат на своєму графічному планшеті. Потім нардепка створила напис, який стосувався чітких термінів служби для військових та реформи ЗСУ.



Нардепка закликала до відставки Сирського / Фото з фейсбук-сторінки Безуглої

Як відреагували українці?

Люди зустріли політикиню криками "Ганьба", "Геть", "Безугла – чорт", "Зрадниця". Згодом за спиною нардепки зібралися мітингувальники зі схожими плакатами.

Після того, як фото з Безуглої на мітингу з'явилися у мережі, українці активно почали створювати меми у відповідь. Згадали, наприклад, як ще у 2019 році мер міста Олевська на Житомирщині взяв участь у протесті проти самого себе.

Оскільки Безугла підтримала скандальний законопроєкт щодо НАБУ та САП, люди почали жартувати, що прийшовши на протест, вона "перевзулася".

Народну депутатку навіть помістили в один колаж з Ентоні Гопкінсом у ролі Ганнібала Лектера з фільму "Мовчання ягнят", Стенлі Туччі у ролі маніяка Джорджа Харві з фільму "Милі кістки" та актором, що виконував роль серійного вбивці Андрія Чикатила.

Користувачі соцмереж не розуміли, для чого Безугла вирішила прийти на цей мітинг і жартували про таблички за її спиною.

Раніше ми розповідали про креативні плакати, з якими українці та їхні домашні улюбленці приходили на мітинги проти ліквідації незалежності НАБУ і САП.