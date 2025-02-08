Как бы выглядели Бандера и Шухевич в независимой Украине: ИИ показал неожиданные фото

Благодаря искусственному интеллекту мы можем не только представить, но и увидеть, как легендарные деятели украинского освободительного движения могли бы выглядеть сегодня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток lessons.4.you.

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На обнародованных в сети фотографиях мы видим Бандеру и Шухевича, которые предстают в стильной классической одежде, с современными прическами и уверенным взглядом. Их черты лица сохранены, но адаптированы под реалии XXI века.

Как бы выглядели Бандера и Шухевич в независимой Украине: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи в тиктоке активно обсуждают видение искусственного интеллекта. Они поражены точностью передачи изображения. Некоторые считают, что ИИ очень удачно передал атмосферу и характер фигур, другие шутят, что в таком виде Бандера мог бы стать политиком или бизнесменом в современной Украине.

Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Хотела бы увидеть П.Скоропадского и И.Франко. Невероятная рубрика".

"Курбас на Шона из бесстыжих похож".

Как ИИ создает такие изображения

ИИ создает такие фото с помощью нейросетей, которые используют алгоритмы глубокого обучения. Они анализируют архивные фото, адаптируют черты лица под современные стандарты и добавляют реалистичные детали – например, меняют прическу, улучшают качество изображения или даже добавляют современную одежду.

Один из популярных инструментов для таких трансформаций – это нейросети на базе Stable Diffusion, Midjourney или Artbreeder. Они могут "омолаживать" людей, менять их стиль или даже прогнозировать, как бы они выглядели в другой эпохе.