Все началось с того, что девушка поделилась кадрами с пляжа, на которых беззаботно плавает в океане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Мишель.

Читайте также Американка подобрала попутчика в Австралии: случайное знакомство обернулось браком

Почему история о Мишель разлетелась в СМИ?

На первый взгляд – ничего необычного. Но подписчики заметили тревожные детали: вода вокруг блогера имела мутный вид и подозрительный оттенок. Комментаторы сразу забили тревогу. Мол, в этом районе канализационные стоки сливаются прямо в море.

Позже Мишель выложила дополнительный фрагмент, где уже без слов, а лишь с выражением растерянности на лице, прикрывает рот рукой. Это видео девушка подписала словами: "Боюсь, я совершила ужасную ошибку".

Блогерша записала новое видео с пляжа пошла шквала комментариев: смотрите видео

Это точно отходы?

После шквала комментариев блогерша ответила, что действительно не была уверена, что это за пена. Мол, запаха канализации она не почувствовала, хотя вода была мутной. Мишель подчеркнула, что не заболела, чувствует себя прекрасно, и даже пошутила, что "морские бактерии" могли усилить ее иммунитет, пишет India Today.

Местные власти заявили, что вода регулярно проверяется, а появление пены может быть естественным явлением: волны часто вспенивают водоросли, микроорганизмы и органические остатки.

Ранее мы писали о том, как пожилая пара преодолела 300 километров, чтобы увидеть несуществующую достопримечательность,. Канатная дорога, которую они увидели в тиктоке, на самом деле была сгенерирована искусственным интеллектом.