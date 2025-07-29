Все почалося з того, що дівчина поділилася кадрами з пляжу, на яких безтурботно плаває в океані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Мішель.

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Чому історія про Мішель розлетілася у ЗМІ?

На перший погляд – нічого незвичайного. Але підписники помітили тривожні деталі: вода навколо блогерки мала мутний вигляд і підозрілий відтінок. Коментатори одразу забили на сполох. Мовляв, у цьому районі каналізаційні стоки зливаються прямо в море.

Пізніше Мішель виклала додатковий фрагмент, де вже без слів, а лише з виразом розгублення на обличчі, прикриває рот рукою. Це відео дівчина підписала словами: "Боюсь, я скоїла жахливу помилку".

Блогерка записала нове відео з пляжу пішла шквалу коментарів: дивіться відео

Чи це точно відходи?

Після шквалу коментарів блогерка відповіла, що дійсно не була впевнена, що це за піна. Мовляв, запаху каналізації вона не відчула, хоча вода була мутною. Мішель наголосила, що не захворіла, почувається чудово, і навіть пожартувала, що "морські бактерії" могли підсилити її імунітет, пише India Today.

Місцева влада заявила, що вода регулярно перевіряється, а поява піни може бути природним явищем: хвилі часто спінюють водорості, мікроорганізми та органічні рештки.

Раніше ми писали про те, як літня пара подолала 300 кілометрів, щоб побачити пам'ятку, якої не існує. Канатна дорога, яку вони побачили у тіктоці, насправді була згенерована штучним інтелектом.