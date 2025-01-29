Ребенок, который родился на заправке возле магазина, получил неожиданный подарок

В американском штате Алабама ребенок родился во время снежной бури на заправке возле магазина пончиков Krispy Kreme. Заведение было настолько поражено, что решило сделать малышу подарок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WTVY-TV.

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Молодая мать, Шаня Беннетт, рассказала, что ее муж, Кеон Митчелл, вместе с 5-летним сыном направлялись в больницу, когда у нее начались схватки во время сильного снегопада.

Они поняли, что не успеют приехать в роддом вовремя, поэтому остановились на заправке и вызвали скорую. Однако из-за непогоды медики прибыли, когда ребенок уже родился.

Я чувствовала себя суперженщиной,

– призналась Беннетт.

Мать и новорожденного малыша доставили в больницу.

Ребенок родился на стоянке: смотрите видео

Что подарил магазин

Лора Френч, менеджер заведения Krispy Kreme, заявила, что семья сможет получать бесплатные пончики в течение года, а также предложила отпраздновать первый день рождения ребенка в стенах их заведения.