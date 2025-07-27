Старший офицер полиции Сушил Гуле из специального оперативного подразделения штата Уттар-Прадеш на севере Индии рассказал, что подозреваемый выдавал себя за посла и якобы обманывал людей, обещая им работу за рубежом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Новости к теме "Королева кокаина": в Британии бабушка создала наркокартель на 100 миллионов долларов

Что известно о разоблачении преступной схемы?

По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн утверждал, что действовал как советник или посол в таких организациях, как "Себорга" или "Вестарктика". Полиция обнаружила несколько поддельных фотографий, на которых Джайн изображен с мировыми лидерами, поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.

Гуле добавил, что Джайна подозревают в незаконном отмывании денег через фиктивные компании за рубежом. Ему также предъявлено обвинение в подделке документов, выдаче себя за другое лицо и хранении поддельных документов.

Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и почти 4,5 миллиона индийских рупий, что эквивалентно 52 095 долларов, а также другие иностранные валюты наличными из арендованного Джаином помещения, которое было украшено международными флагами нескольких стран.

К слову, ранее в Мексике вооруженные преступники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата из грузовика компании Grupo Minero Bacis. Нападение длилось полтора часа, после чего преступники скрылись с трейлером, наполненным драгоценным сырьем. Это привело к убыткам на миллионы долларов.