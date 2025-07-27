Старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії розповів, що підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про викриття злочинної схеми?

За даними поліції, 47-річний Харшвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як "Себорга" або "Вестарктика". Поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.

Гуле додав, що Джайна підозрюють у незаконному відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном. Йому також висунуто звинувачення у підробці документів, видаванні себе за іншу особу та зберіганні підроблених документів.

Поліція вилучила чотири автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та майже 4,5 мільйона індійських рупій, що еквівалентно 52 095 доларів, а також інші іноземні валюти готівкою з орендованого Джаїном приміщення, яке було прикрашене міжнародними прапорами кількох країн.

До слова, раніше в Мексиці озброєні злочинці викрали 33 тонни золотого та срібного концентрату з вантажівки компанії Grupo Minero Bacis. Напад тривав півтори години, після чого злочинці зникли з трейлером, наповненим дорогоцінною сировиною. Це призвело до збитків на мільйони доларів.