Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в российских телеграмм-каналах.

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Известно, что в отель заселились женщина из Петербурга, ее парень и компания друзей. Они оплатили сутки пребывания в отеле-кемпинге YesHue Eco. За двухместные номера они заплатили 14 тысяч рублей или 4200 гривен.

Но когда путники приехали в отель, их встретили стаи муравьев, что "оккупировали" их кровати. Но это еще не все. На стене висел ядовитый паук, вероятно, вида Sparassidae.

Интересно! Пауки рода Sparassidae, которых часто называют "охотничьими пауками" или "huntsman spiders", известны своей большой скоростью, размером и умением охотиться без паутины. Они выглядят довольно страшно – с длинными лапами, что могут достигать до 15 сантиметров в размахе. Но несмотря на устрашающую внешность, они не являются серьезно опасными для человека. Но их укус может быть болезненным, потому что у них большие челюсти.

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Реакция отеля

После жалоб работники отеля просто вымели из номеров часть насекомых и сказали, что теперь все чисто. Но туристы все равно не стали там ночевать и уехали из оплаченной комнаты. Администрация отеля пообещала вернуть средства, потраченные на бронь, однако так ее и не выполнили.

Ранее мы писали о другой россиянке, которая едва не умерла во время отдыха на Бали. Она пострадала во время попытки сделать селфи, упав на кораллы.