Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россиянка едва не погибла

Инцидент произошел на востоке Бали. Там 27-летняя Елена Андреева отдыхала на пляже и решила сделать красивое фото на память. Все шло по плану, пока природа не решила сказать свое решительное "нет".

Туристка вылезла на скользкий камень, но волна, не оценив творческого замысла, резко накатила и смыла девушку с кадра – прямо на кораллы. Как следствие – женщина порезала себе ноги, руки и ударилась головой.



Россиянка едва не умерла во время селфи на Бали / Фото из российских телеграмм-каналов

Ее спасли люди, которые как раз проходили мимо. Именно они вызвали скорую. Туристку доставили в клинику Penta Medica Manggis, где она сейчас проходит лечение.

Интересно знать! Падение на кораллы – это не просто больно, а реально опасно по нескольким причинам. Из-за того, что они состоят из кальциевого скелета, по ощущениям упасть на них подобно падению на наждачную бумагу с лезвиями. Падение приводит к глубоким царапинам, порезам, разрывам кожи. Некоторые кораллы выделяют токсины или имеют ядовитые полипы. Даже без глубоких ран прикосновение к таким кораллам может вызвать зуд, сыпь и ожоги.

Ранее мы писали, что другой россиянин хотел сбежать из камеры предварительного заключения и пробил стену. А вместо свободы он попал в соседнюю камеру.