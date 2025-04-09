Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о горе-беглеце

По предварительной информации, мужчина является мастером спорта по вольной борьбе. Его задержали за то, что он подрался с местным чиновником.

Уже в отделении россиянин хотел выбраться, поэтому разбил стену камеры. Здание местного отделения полиции имело не слишком прочную конструкцию, поэтому Попов легко пробил перегородку. Он попал в другую камеру, где в этот момент спокойно спал другой задержанный.

Российский спортсмен хотел убежать, но пробил стену в соседнюю камеру: смотрите видео

Как наказали россиянина

В результате административное задержание за нарушение общественного порядка переросло в уголовное дело. Сейчас против Попова возбудили производство по статье о применении насилия против представителей власти и уничтожения имущества.

Санкции этой статьи предусматривают различные виды наказания: от штрафа до реального тюремного срока. В частности, если следствие докажет, что спортсмен намеренно разрушил часть здания (стену камеры), ему могу инкриминировать статью 167, которая предусматривает наказание в виде:

штрафа до 40 000 рублей,

исправительные работы до 1 года,

арест до 3 месяцев,

лишение свободы до 2 лет.

Ранее российские школьники ошибочно поздравили своих военных рисунками, где использовали эмблему Сил специальных операций ВСУ вместо российской.