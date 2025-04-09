Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про горе-втікача

За попередньою інформацією, чоловік є майстром спорту з вільної боротьби. Його затримали за те, що він побився з місцевим чиновником.

Вже у відділку росіянин хотів вибратися, тож розтрощив стіну камери. Будівля місцевого відділку поліції мала не надто міцну конструкцію, тож Попов легко пробив перегородку. Він потрапив до іншої камери, де в цей момент спокійно спав інший затриманий.

Російський спортсмен хотів втекти, але пробив стіну у сусідню камеру: дивіться відео

Як покарали росіянина

У результаті адміністративне затримання за порушення громадського порядку переросло у кримінальну справу. Зараз проти Попова порушили провадження за статтею про застосування насильства проти представників влади та знищення майна.

Санкції цієї статті передбачають різні види покарання: від штрафу до реального тюремного строку. Зокрема, якщо слідство доведе, що спортсмен навмисно зруйнував частину будівлі (стіну камери), йому можу інкримінувати статтю 167, яка передбачає покарання у вигляді:

штрафу до 40 000 рублів,

виправні роботи до 1 року,

арешт до 3 місяців,

позбавлення волі до 2 років.

Раніше російські школярі помилково привітали своїх військових малюнками, де використали емблему Сил спеціальних операцій ЗСУ замість російської.