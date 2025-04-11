Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у російських телеграм-каналах.

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Відомо, що у готель заселилися жінка з Петербурга, її хлопець та компанія друзів. Вони оплатили добу перебування у готелі-кемпінгу YesHue Eco. За двомісні номери вони заплатили 14 тисяч рублів або ж 4200 гривень.

Але коли подорожні приїхали в готель, їх зустріли зграї мурах, що "окупували" їхні ліжка. Але це ще не все. На стіні висів отруйний павук, ймовірно, виду Sparassidae.

Цікаво! Павуки роду Sparassidae, яких часто називають "мисливськими павуками" або "huntsman spiders", відомі своєю великою швидкістю, розміром і вмінням полювати без павутини. Вони виглядають доволі страшно – з довгими лапами, що можуть сягати до 15 сантиметрів в розмаху. Але попри страхітливу зовнішність, вони не є серйозно небезпечними для людини. Але їхній укус може бути болючим, бо в них великі щелепи.

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Реакція готелю

Після скарг працівники готелю просто вимели з номерів частину комах і сказали, що тепер все чисто. Але туристи все одно не стали там ночувати і виїхали з оплаченої кімнати. Адміністрація готелю пообіцяла повернути кошти, витрачені на бронь, проте так її і не виконали.

Раніше ми писали про іншу росіянку, яка ледь не померла під час відпочинку на Балі. Вона постраждала під час спроби зробити селфі, впавши на корали.