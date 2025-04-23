Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользователя @psiscott.

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Инцидент мгновенно разлетелся в соцсетях и набрал миллионы просмотров. Дело в том, что россияне использовали традиционное китайское приветствие, видимо, не увидев разницы между тайцами и китайцами.

Это не абы как оскорбило сотрудника национального парка. Он сцепился с русской парой, услышав в свою сторону приветствие "ни хао", что является традиционным в Китае. Для тайца это стало личным оскорблением.

Мы не китайцы, мы тайцы. Это невежливо и унизительно,

– заявил он, добавив, что если такое повторится, он потребует депортации туристов из страны.

Россияне перепутали тайцев с китайцами: смотрите видео

Россиянин объяснял, что не является расистом, но Скот настаивал на своем, называя поведение туристов неуважительным.

"Туризм не дает людям права вести себя безответственно или пренебрежительно к местному населению", – написала одна из пользователей.

К сожалению, руководство национального парка решило уволить Сирануда Скота. В заявлении отмечается, что ее поведение не соответствовало стандартам службы и может нанести ущерб имиджу страны.

Справка. Таиланд – это отдельная страна с собственным языком, культурой, религией (преимущественно буддизм), историей и традициями. Тайцы очень гордятся своей самобытностью и независимостью. Это одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонизирована.



Поэтому, когда их путают с представителями другой нации (даже если визуально кажется, что "все азиаты одинаковые"), это может выглядеть как пренебрежение или игнорирование их культуры.

Ранее мы писали о том, что мужчина в Таиланде обнаружил замороженную змею в мороженом, купленном у уличного продавца в Бангкоке.