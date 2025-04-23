Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у тіктоці користувача @psiscott.

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Інцидент миттєво розлетівся у соцмережах та набрав мільйони переглядів. Річ у тім, що росіяни використали традиційне китайське привітання, мабуть, не побачивши різниці між тайцями та китайцями.

Це не аби як образило співробітника національного парку. Він зчепився з російською парою, почувши у свій бік вітання "ні хао", що є традиційним у Китаї. Для тайця це стало особистою образою.

Ми не китайці, ми тайці. Це неввічливо і принизливо,

– заявив він, додавши, що якщо таке повториться, він вимагатиме депортації туристів із країни.

Росіяни переплутали тайців з китайцями: дивіться відео

Росіянин пояснював, що не є расистом, але Скот наполягав на своєму, називаючи поведінку туристів неповажною.

"Туризм не дає людям права поводитися безвідповідально чи зневажливо місцевого населення", – написала одна з користувачів.

На жаль, керівництво національного парку вирішило звільнити Сирануда Скота. У заяві зазначається, що її поведінка не відповідала стандартам служби і може завдати шкоди іміджу країни.

Довідка. Таїланд – це окрема країна з власною мовою, культурою, релігією (переважно буддизм), історією та традиціями. Тайці дуже пишаються своєю самобутністю та незалежністю. Це одна з небагатьох країн Південно-Східної Азії, яка ніколи не була колонізована.



Тому, коли їх плутають з представниками іншої нації (навіть якщо візуально здається, що "всі азіати однакові"), це може виглядати як зневага чи ігнорування їхньої культури.

Раніше ми писали про те, що чоловік у Таїланді виявив заморожену змію в морозиві, купленому у вуличного продавця в Бангкоку.