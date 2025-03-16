Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео на South China Morning Post.

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Каким поведением отличился пушистик

Говорится о черно-бело-сером коте, которого зовут Джеллибин. Он живет на востоке Китая и часто появляется на входе в храм Сиюань. Он прославился на весь мир благодаря тому, что "дает пять" туристам и посетителям храма.

Пушистик сам поднимает свою лапку, чтобы коснуться ладоней посетителей. Люди просто в восторге от такого гостеприимства, поэтому стекаются в храм отовсюду.

Важно! В китайском фольклоре кошки считаются счастливыми символами, часто изображаются с поднятыми лапами, чтобы привлечь богатство.

Туристка, по фамилии Чжан рассказала, что она навещала кота три дня подряд.

Иногда приходится ждать полчаса, чтобы хлопнуть его по ладони, но это того стоит, потому что это так исцеляет,

– отметила она.

Кот, который встречает посетителей храма, стал звездой сети: смотрите видео

Что известно о котике

Сотрудники храма отметили сказали, что кот не бездомный. Это домашнее животное, принесенное одним из посетителей. Хозяин кота, по фамилии Лю часто берет своего Джеллибина погреться на площади возле храма в выходные.

После того как кот обрел популярность, Лю начал вести прямые трансляции в социальных сетях в ответ на любовь и внимание туристов. Критики предположили, что Лю, возможно, перегружает животное ради онлайн-трафика, но тот ответил, что трансляция предназначена для документирования роста Джеллибина, а не для коммерческой выгоды.

Справка. Храм Сиюань в Сучжоу, на востоке Китая, является культурной достопримечательностью, известной своими потрясающими садами и традиционной архитектурой буддизма Хань. Он восходит к династии Юань (1271 – 1368). По территории блуждает множество бродячих кошек, поэтому посетители называют храм "раем для поглаживания кошек". Входная плата составляет всего пять юаней (70 центов США) с человека.

Ранее в сети завирусилось видео американки из Оклахомы, которая показала, как ее кот пытается украсть завтрак. Это вызвало настоящий фурор в TikTok.