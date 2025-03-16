Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео на South China Morning Post.

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Якою поведінкою відзначився пухнастик

Мовиться про чорно-біло-сірого кота, якого звати Джеллібін. Він живе на сході Китаю і часто з'являється на вході до храму Сіюань. Він прославився на весь світ завдяки тому, що "дає п'ять" туристам і відвідувачам храму.

Пухнастик сам підіймає свою лапку, аби торкнутися долонь відвідувачів. Люди просто в захваті від такої гостинності, тож стікаються до храму звідусіль.

Важливо! У китайському фольклорі кішки вважаються щасливими символами, часто зображуються з піднятими лапами, щоб привернути багатство.

Туристка, на прізвище Чжан розповіла, що вона відвідувала кота три дні поспіль.

Іноді доводиться чекати пів години, щоб грюкнути його по долоні, але це того варте, бо це так зцілює,

– зазначила вона.

Кіт, який зустрічає відвідувачів храму, став зіркою мережі: дивіться відео

Що відомо про котика

Співробітники храму зазначили сказали, що кіт не безпритульний. Це домашня тварина, принесена одним з відвідувачів. Господар кота, на прізвище Лю часто бере свого Джеллібіна погрітися на площі біля храму у вихідні.

Після того як кіт здобув популярність, Лю почав вести прямі трансляції в соціальних мережах у відповідь на любов і увагу туристів. Критики припустили, що Лю, можливо, перевантажує тварину заради онлайн-трафіку, але той відповів, що трансляція призначена для документування зростання Джеллібіна, а не для комерційної вигоди.

Довідка. Храм Сіюань у Сучжоу, на сході Китаю, є культурною пам'яткою, відомою своїми приголомшливими садами і традиційною архітектурою буддизму Хань. Він сходить до династії Юань (1271 – 1368). Територією блукає безліч бродячих кішок, тому відвідувачі називають храм "раєм для погладжувань кішок". Вхідна плата становить лише п'ять юанів (70 центів США) з людини.

Раніше у мережі завірусилося відео американки з Оклахоми, яка показала, як її кіт намагається вкрасти сніданок. Це викликало справжній фурор у TikTok.