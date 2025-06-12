Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Кран должны были использовать по назначению. А именно – он поднимал материалы на начальном этапе расширения музея. Однако впоследствии металлическая конструкция высотой 60 метров просто стояла без дела.

Местные начали возмущаться, ведь огромный кран портил вид Флоренции. Впоследствии кран стал мемом и символом итальянской бюрократии.

Интересно! Кран даже имеет свой аккаунт в инстаграме, где в шапке профиля указано "ты не можешь не сфотографировать меня", намекая на то, что конструкция собой закрывает вид и сделать фото, чтобы кран не попал в кадр, невозможно.

Кран видно даже ночью / Фото из инстаграма gruinflorence

Кран наконец демонтируют

Инициативу демонтажа крана предложила директор галереи Уффици Симона Верде. Она обратилась к местному бизнесу с просьбой убрать конструкцию, портящую вид исторического центра. Часть средств, выделенных на демонтаж, направят на установку более экологичного подъемного механизма – он позволит завершить строительство, не нарушая гармонии городского пейзажа.

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