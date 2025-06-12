Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Кран мали використовувати за призначенням. А саме – він підіймав матеріали на початковому етапі розширення музею. Однак згодом металева конструкція заввишки 60 метрів просто стояла без діла.

Місцеві почали обурюватися, адже величезний кран псував вигляд Флоренції. Згодом кран став мемом і символом італійської бюрократії.

Цікаво! Кран навіть має свій акаунт в інстаграмі, де у шапці профілю зазначено "ти не можеш не сфотографувати мене", натякаючи на те, що конструкція собою закриває краєвид і зробити фото, щоб кран не потрапив в кадр, неможливо.

Кран видно навіть вночі / Фото з інстаграму gruinflorence

Кран нарешті демонтують

Ініціативу демонтажу крана запропонувала директорка галереї Уффіці Сімона Верде. Вона звернулася до місцевого бізнесу з проханням прибрати конструкцію, що псує вигляд історичного центру. Частину коштів, виділених на демонтаж, спрямують на встановлення більш екологічного підйомного механізму – він дозволить завершити будівництво, не порушуючи гармонії міського пейзажу.

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