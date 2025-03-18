"У кота уже глаз дергается": в сети завирусились смешные видео мужчины, который танцует

Сеть разрывает новый вирусный тренд, который начал пользователь тиктока из Украины. Мужчина с ником volodza создает многочисленные юмористические видео, в которых танцует страстные танцы на фоне своего пушистого любимца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @volodza.

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На своих видео мужчина танцует на заднем фоне в ярких спортивных шортах и футболках. Его зажигательные танцы и фантастический музыкальный вкус не могут оставить никого равнодушным. Никого, кроме его собственного кота, который сидит перед камерой и делает вид, что ничего не происходит.

Именно реакция кота на все, что делает хозяин, и добавляет видео комичности. У пользователей сети складывается впечатление, что кот уже устал от такой активности хозяина, и именно это делает видео еще смешнее.

В чем заключается вирусный тренд: смотрите видео

Что снимает мужчина: смотрите видео

Реакция кота вызывает смех в сети: смотрите видео

Реакция соцсетей

Сейчас аккаунт volodza имеет уже более 50 миллионов лайков и более 730 тысяч подписчиков. Его видео набирают сотни тысяч просмотров, а пользователи просто поражены реакцией кота, который несмотря на зажигательные танцы хозяина, остается непоколебимым:

"Кот думал что он уже все перетанцевал, но тут Гага со своим новым альбомом".

"Дорогой дневник... сегодня Мадонна".

"У кота уже глаз дергается".

"Если бы можно было ставить два лайка, то я бы поставила один вам, а второй – коту".

"Кот похож на вас".

Сеть также разрывает и другая танцевальная парочка – британские бабушка и дедушка Джоан и Джимми О'Шонесси стали популярными в соцсетях благодаря вирусным танцам, которые они публикуют на платформе TikTok.