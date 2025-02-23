Женщина эпично отомстила водителю, который постоянно парковался на ее месте

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на форум Reddit.

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Что известно об инциденте

Как рассказала женщина, ее мать в молодости жила в небольшой квартире недалеко от университета и арендовала личное парковочное место рядом с домом. Однажды на ее месте начал регулярно парковаться незнакомец, игнорируя установленные правила.

Сначала женщина пыталась решить ситуацию мирно. Но ничего не помогало. Единственное, что ей предложил арендодатель паркоместа – эвакуировать автомобиль за свой счет. Этот шаг был бы для нее слишком затратным.



Женщина эпически отомстила водителю, который постоянно парковался на ее месте / Фото Unsplash

Что придумала женщина

Тогда она решила действовать по-своему. Женщина позвала на помощь своего парня и двух его друзей. Вместе мужчины перенесли автомобиль нарушителя. Используя технику раскачивания и поочередного подъема, они за несколько часов передвинули машину в центр стоянки, заблокировав проезд.

Результат не заставил себя ждать – позже владелец авто получил штраф от полиции, а главное, больше никогда не парковался на чужом месте.

Реакция соцсетей

Пользователи сети с восторгом восприняли эту изобретательную месть. Вот, какие комментарии они оставляли: