Женщина эпично отомстила водителю, который постоянно парковался на ее месте

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на форум Reddit.
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Что известно об инциденте
Как рассказала женщина, ее мать в молодости жила в небольшой квартире недалеко от университета и арендовала личное парковочное место рядом с домом. Однажды на ее месте начал регулярно парковаться незнакомец, игнорируя установленные правила.
Сначала женщина пыталась решить ситуацию мирно. Но ничего не помогало. Единственное, что ей предложил арендодатель паркоместа – эвакуировать автомобиль за свой счет. Этот шаг был бы для нее слишком затратным.
Женщина эпически отомстила водителю, который постоянно парковался на ее месте / Фото Unsplash
Что придумала женщина
Тогда она решила действовать по-своему. Женщина позвала на помощь своего парня и двух его друзей. Вместе мужчины перенесли автомобиль нарушителя. Используя технику раскачивания и поочередного подъема, они за несколько часов передвинули машину в центр стоянки, заблокировав проезд.
Результат не заставил себя ждать – позже владелец авто получил штраф от полиции, а главное, больше никогда не парковался на чужом месте.
Реакция соцсетей
Пользователи сети с восторгом восприняли эту изобретательную месть. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Я поражен, что вам удалось передвинуть машину! Маленькие авто легче, но это все равно тонна веса!"
- "Как можно сдавать место в аренду, но не гарантировать его доступность?".