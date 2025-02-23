Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на форум Reddit.

Дивіться також Трамп замінив історичний стіл після того, як син Маска лишив на ньому "козявку", – New York Post

Що відомо про інцидент

Як розповіла жінка, її мати у молодості мешкала в невеликій квартирі недалеко від університету й орендувала особисте місце для паркування поруч із будинком. Одного дня на її місці почав регулярно паркуватися незнайомець, ігноруючи встановлені правила.

Спершу жінка намагалася вирішити ситуацію мирно. Але нічого не допомагало. Єдине, що їй запропонував орендодавець паркомісця – евакуювати автомобіль власним коштом. Цей крок був би для неї надто витратним.



Жінка епічно помстилася водію, який постійно паркувався на її місці / Фото Unsplash

Що вигадала жінка

Тоді вона вирішила діяти по-своєму. Жінка покликала на допомогу свого хлопця і двох його друзів. Разом чоловіки перенесли автомобіль порушника. Використовуючи техніку розгойдування і почергового підйому, вони за кілька годин пересунули машину в центр стоянки, заблокувавши проїзд.

Результат не змусив себе чекати – пізніше власник авто отримав штраф від поліції, а головне, більше ніколи не паркувався на чужому місці.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі із захопленням сприйняли цю винахідливу помсту. Ось, які коментарі вони залишали: