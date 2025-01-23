Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Женщина приняла участие в марафоне PolarNight, который проходил в норвежском городе Тромсе. Она успела пробежать марафон (42,2 километра) за 4 часа 58 минут 29 секунд и установить рекорд как самый быстрый забег марафона в костюме млекопитающего среди женщин.

Зачем она это сделала

Британская учительница имела большую цель – таким образом она собирала средства для фонда борьбы с онкологией. Дело в том, что Джилл потеряла своего отца в молодом возрасте чиз-за рака желчного протока, и это ужасное событие положило начало ее сборам средств для CRUK.

"Вероятно, в Великобритании или где-нибудь в мире нет семьи, где не было кого-то пораженного этой ужасной болезнью. Поэтому я буду продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать CRUK в их жизненно важной работе,

– подчеркнула она.

Справка. В течение почти 27 лет женщина смогла собрать более 1,96 миллиона фунтов более 102 миллионов гривен.

Ее главная цель – жить в мире, где нет рака. Для этого она продолжает собирать деньги для финансирования исследователей, чтобы они были на пути новых открытий и прогресса в профилактике, тестах и лечении онкологических болезней.