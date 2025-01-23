Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Жінка взяла участь у марафоні PolarNight, який проходив у норвезькому місті Тромсе. Вона встигла пробігти марафон (42,2 кілометра) за.4 години 58 хвилин 29 секунд і встановити рекорд як найшвидший забіг марафону у костюмі ссавця серед жінок.

Навіщо вона це зробила

Британська вчителька мала велику мету – у такий спосіб вона збирала кошти для фонду боротьби з онкологією. Річ у тім, що Джилл втратила свого батька в молодому віці через рак жовчної протоки, і ця жахлива подія поклала початок її зборам коштів для CRUK.

"Ймовірно, у Великій Британії чи де інде у світі немає сім'ї, де не було когось враженого цією жахливою хворобою. Тож я продовжуватиму робити все можливе, щоб підтримувати CRUK у їхній життєво важливій роботі,

– наголосила вона.

Довідка. Протягом майже 27 років жінка змогла зібрати понад 1,96 мільйона фунтів понад 102 мільйони гривень.

Її головна мета – жити у світі, де немає раку. Для цього вона продовжує збирати гроші для фінансування дослідників, щоби вони були на шляху нових відкриттів та прогресу в профілактиці, тестах і лікуванні онкологічних хвороб.