Выпускное платье, феи и милые щенки: как украинцы шутят о костюмах Ziferblat на Евровидении

В этом году костюмы для группы Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении, разработал известный модельер Иван Фролов. Как всегда, есть одобрительные, и не очень, комментарии относительно стиля участников.

В основном социальные сети переполнены забавными реакциями на костюмы Ziferblat. Некоторые пользователи сравнивают наряды с выпускными платьями, другие видят в них фей или даже милых щенков. По этому случаю 24 Канал подготовил для вас курьезную подборку шуток от украинцев.

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Реакции украинцев на костюмы Ziferblat

Обсуждения в сети не утихают – тема костюмов представителей Украины на Евровидении привлекла внимание многих, вызвав волну творческих комментариев и визуальных параллелей.

Пользователи делятся шквалом сравнений между костюмами Ziferblat и культовыми фигурами, такими как феи, принцессы и даже куклы Барби.

Украинцы сравнили костюмы Ziferblat на Евровидении с феями: смотрите видео

Вспомнили и о Барби: смотрите комментарий

Другие же шутят, что внешний вид участников группы напомнил им момент с выпускным платьем.

Когда ты в детстве надела выпускное платье и объясняешь маме, что она должна отпустить тебя гулять именно так,

– забавно подписали видео.

Шутки украинцев о костюмах Ziferblat: смотрите видео

Но больше всего в сети оценили сравнение костюмов группы с милыми собачками. Исполнителям, с помощью ИИ, идеально подобрали наряды – еще и на сцене Евровидения.

Пользователи заявили, что такое Евровидение они точно посмотрели бы.

Как у них выглядят: смотрите видео

Не обошлось и без новых трендов. Украинцы "умоляют" поделиться локацией, где можно приобрести обувь, как у Ziferblat.

К слову, ранее ИИ показал, как бы выглядел Mortal Kombat по-украински. Больше всего украинцы заценили мощность Пса Патрона.