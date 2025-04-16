Откуда пошел этот термин, что он действительно означает и как к нему стоит относиться – расскажет 24 Канал.

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Что означает "милфа"

MILF – это аббревиатура от английского выражения "Mom I'd Like to F*"**, что переводится как "мама, с которой я хотел бы иметь интимные отношения". В более широком значении, это слово используется для описания привлекательной женщины среднего возраста, часто с акцентом на то, что она уже имеет детей.

Этот термин приобрел популярность в конце 1990-х, в частности после выхода фильма "Американский пирог" (1999). Один из персонажей фильма в шутку употребляет это слово в отношении матери другого героя, и с тех пор оно стало частью поп-культуры. Хотя фраза могла существовать и раньше в сленге, именно кино дало ей "вирусный эффект" и вывело в широкое употребление.

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Обратите внимание! В то же время это слово может иметь двойную окраску: для кого-то оно – комплимент или символ сексуальной привлекательности в зрелом возрасте, а для кого-то – обезличивание или объективация.

Стоит ли употреблять это слово

Все зависит от контекста, компании и интонации. В формальном или публичном общении лучше избегать такого жаргона. Но в неформальной среде или в юмористическом стиле – слово может звучать менее провокационно.

Ранее мы объясняли, что означает слово "парацетамол" в молодежном сленге. В контексте описания парня или мужчины, это слово обозначает человека, который ни на что не способен.