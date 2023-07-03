Перший крок до трибуналу: що означає відкриття у Гаазі Центру розслідування агресії Росії

У понеділок, 3 липня, в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр розслідування злочинів, пов'язаних з агресією окупантів проти України. Це перший крок задля створення міжнародного трибуналу, формат якого ще офіційно не визначено.

Новостворений центр стане платформою для обміну доказів та думок експертів, які можуть підготувати майбутній трибунал для російського керівництва. Про те як працюватиме цей орган, розповідає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Як працюватиме центр?

Новий центр в Гаазі стане ключовим осередком для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та посилення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії та сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних з початку російської агресії.

Центр, створений за підтримки Єврокомісії, складається з обраних національних прокурорів, які вже беруть участь у Спільній слідчій групі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що мета цього центру не тільки обмін доказами та інформацією, але й побудова стратегії обвинувачення. Він додав, що експерти також можуть готувати проєкти документів, які використають під час міжнародного трибуналу. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що перед організацією судового процесу необхідно зібрати докази.

Очільник Євроюсту Ладіслав Харман заявив, що цей міжнародний центр є "унікальною платформою міжнародного співробітництва" і це перший випадок в історії права. Крім того, це перші розслідування, пов'язані з агресією з часів Другої світової війни.

За його словами, МЦПК надаватиме підтримку національним слідчим і прокурорам з України, Естонії, Латвії, Литви, Литви та Польщі, які розслідують злочин агресії рф. Вони працюватимуть у цих приміщеннях, де матимуть доступ до іншої сучасної аналітичної, правової, фінансової та матеріально-технічної підтримки

Ми не хочемо чекати закінчення конфлікту. Ми вирішили, що підтримаємо інших партнерів, які розпочали національні розслідування, і централізуємо вже наявні докази, проаналізуємо їх, а також виявимо можливі доказові прогалини за допомогою інших експертів, які працюють тут, в Євроюсті,

– наголосив Ладіслав Харман.

Крім того, докази та документи будуть перекладені українською та англійською мовами, щоб забезпечити можливість їх використання в різних національних юрисдикціях, а також у національних або міжнародних судах. Очікується, що до діяльності центру приєднаються й інші країни, а також організації, такі як Консультативна місія ЄС в Україні.

"Ми сподіваємося, що Міжнародний центр переслідування злочинів прогресу стане символом нашої непохитної відданості підтримці верховенства права і покладенню край безкарності", – наголосив очільник Євроюсту.

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Під час пресконференції Ладіслав Харман наголосив, що людство ще ніколи в історії не мало стільки доказів агресії, ніж сьогодні. Йдеться про фіксацію злочинів на відео, аерофотознімання, перехоплені дані з мобільних телефонів.

Ми повинні також пов'язати всі ці атаки з певними людьми, які займають керівні посади, чи то в політичному, чи то у військовому керівництві, і це буде ще одним великим викликом, який стоїть перед нами,

– пояснив він.

Україна ратифікує Римський статут

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Україна готова ратифікувати Римський статут і стати частиною сім'ї держав членів МКС.

Питання лише в тому, коли парламент буде готовий проголосувати. Я сподіваюся, що в рамках нашого дуже швидкого розвитку вступу до Європейського Союзу це буде невіддільною частиною пакета, який Україна прийме найближчим часом,

– сказав Костін під час візиту в Гаагу.

За його словами, Україна вже імплементувала повний набір внутрішнього законодавства, яке забезпечує захист прав людини й основоположних свобод МКС. Костін наголосив, що Офіс генпрокурора тісно співпрацює із Міжнародним кримінальним судом.

"Я б сказав, що історичні перші ордери на арешт Путіна і Львови-Бєлової також є одним з елементів цієї співпраці та прозорості", – сказав генеральний прокурор.

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США вже зробили внесок до доказової бази

Сполучені штати підтримують створення міжнародного трибуналу, який базується на українському законодавстві, але охоплює концепції міжнародного права. США вже зробили перший внесок до бази даних воєнних злочинів, скоєних росією. Очікується, що це не останній внесок з боку американців.

"Звичайно, щоб захистити цілісність будь-яких потенційних розслідувань, я не маю права надавати деталі щодо того, що ми зробили, але впевнений", - сказав помічник генерального прокурора США Кеннет Політ.

Спеціальний трибунал, а не гібридний

Оскільки підготовка до трибуналу триває, тривають і дискусії яким має бути трибунал. Українська сторона виступає за створення спеціального, а не гібридного трибуналу. Партнери погоджуються, що краще витратити більше часу на організацію, але досягнути вагомих результатів.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що сподіваються на міжнародний трибунал, оскільки злочини агресії, вчинені росією проти України, є злочином проти глобального миру і безпеки.

Ідея трибуналу полягає в тому, щоб досягти найвищого військового та політичного керівництва Росії, включно з так званими членами "трійки", щоб вони були притягнуті до відповідальності на міжнародному рівні. Моя позиція полягає в тому, що нам потрібен належний трибунал, а не швидкий трибунал,

– наголосив Костін, зазначивши, що Київ продовжує переговори про це із партнерами.

Відповідаючи на запитання журналістів, генпрокурор України закликав забути термін "гібридний трибунал", оскільки не буває гібридної відповідальності за реальні злочини.

Помічник генерального прокурора США Кеннет Політ погодився із Костіним, що треба знайти правильний підхід. Він зазначив, що Сполучені Штати відкриті до продовження цих важливих розмов в рамках G7.

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Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що Єврокомісія продовжує обговорювати питання створення трибуналу для російського керівництва із партнерами. За його словами, дуже важливо, аби ця ідея отримала широку підтримку з боку міжнародної спільноти.

Зазначимо, створення спеціального трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.