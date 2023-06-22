Цей суддя був одним із тих, хто видав історичний ордер на арешт. Про його появу у базі розшуку МВС Росії повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.
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Фото появилося у московському відділенні МВС
Цікаво, що оголошення у розшук Росаріо Сальваторе Айтали появилося не лише у віртуальній базі розшуку МВС Росії. Його фотографію також висить на стенді відділення МВС у московському районі Свіблово.
Росія оголосила Росаріо Сальваторе Айталу у розшук / росЗМІ
Над фотографією судді Міжнародного кримінального суду можна побачити великими літерами два слова: "Увага, розшук!". А під нею – звинувачення у порушенні статтей Кримінального кодексу боліт.
Фотографію судді МКС побачили на стенді МВС / росЗМІ
В чому звинувачують суддю
Як видно з опублікованої російськими ЗМІ фотографії, Росаріо Сальваторе Айталі інкримінують порушення не однієї статті Кримінального кодексу Росії. Мовиться про:
- частину 2 статті 301 "Незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою",
- частину 1 статті 30 "Приготування до злочину та замах на злочин",
- частину 2 статті 360 "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом, або загроза його вчинення".
Відтак, за фантазіями країни-терористки після затримання судді Росія нібито змогла б надовго його запроторити до тюрми. Адже, наприклад, порушення 360 статті карається позбавленням волі від 12 до 20 років.
Що передувало оголошенню судді у розшук
- Ще 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського царька Путіна. Також палата досудового провадження II видала ордер й на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини.
- Однак речниця МЗС Росії Марія Захарова тоді заявила, що Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. Відтак, мовляв, рішення МКС для Росії не мають жодного значення.
- Однак на болотах затаїли образу і вже 19 травня оголосили у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.
- Варто зауважити, що попри реакцію Росії на ордер, Путін таки почав відмовлятися від закордонних поїздок. Наприклад, він відмовився їхати в Індію та на інавгурацію Ердогана.