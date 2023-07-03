Первый шаг к трибуналу: что означает открытие в Гааге Центра расследования агрессии России

В понедельник, 3 июля, в Гааге начал работу Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины. Это первый шаг по созданию международного трибунала, формат которого еще официально не определен.

Вновь центр станет платформой для обмена доказательств и мнений экспертов, которые могут подготовить будущий трибунал для российского руководства. О том, как будет работать этот орган, рассказывает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Как будет работать центр?

Новый центр в Гааге станет ключевым центром для расследования преступления агрессии России против Украины и будет способствовать созданию дел для будущих судебных процессов. Он обеспечит структуру поддержки и усиления текущих и будущих расследований преступления агрессии и будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии.

Центр, созданный при поддержке Еврокомиссии, состоит из избранных национальных прокуроров, уже участвующих в Совместной следственной группе.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что цель этого центра – не только обмен доказательствами и информацией, но и построение стратегии обвинения. Он добавил, что эксперты могут готовить проекты документов, которые используют во время международного трибунала. Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс отметил, что перед организацией судебного процесса необходимо собрать доказательства.

Глава Евроюста Ладислав Харман заявил, что этот международный центр является "уникальной платформой международного сотрудничества", и это первый случай в истории права. Кроме того, это первое расследование, связанное с агрессией со времен Второй мировой войны.

По его словам, МЦПК будет оказывать поддержку национальным следователям и прокурорам из Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Литвы и Польши, расследующим преступление агрессии России. Они будут работать в этих помещениях, где будут иметь доступ к другой современной аналитической, правовой, финансовой и материально-технической поддержке

Мы не хотим ждать окончания конфликта. Мы решили, что поддержим других партнеров, начавших национальные расследования, и централизируем уже имеющиеся доказательства, проанализируем их, а также обнаружим возможные доказательные пробелы с помощью других экспертов, работающих здесь, в Евроюсте,

– подчеркнул Ладислав Харман.

Кроме того, доказательства и документы будут переведены на украинский и английский языки, чтобы обеспечить их использование в различных национальных юрисдикциях, а также в национальных или международных судах. Ожидается, что к деятельности центра присоединятся другие страны, а также организации, такие как Консультативная миссия ЕС в Украине.

"Мы надеемся, что Международный центр преследования преступлений прогресса станет символом нашей непреклонной преданности поддержанию верховенства права и пресечению безнаказанности", – подчеркнул глава Евроюста.

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Во время пресс-конференции Ладислав Харман подчеркнул, что человечество еще никогда в истории не имело столько доказательств агрессии, чем сегодня. Речь идет о фиксации преступлений на видео, аэрофотосъемке, перехваченных данных с мобильных телефонов.

Мы должны также связать все эти атаки с определенными людьми, занимающими руководящие должности, будь то в политическом или военном руководстве, и это будет еще одним большим вызовом, который стоит перед нами.

– объяснил он.

Украина ратифицирует Римский устав

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Украина готова ратифицировать Римский устав и стать частью семьи государств-членов МКС.

Вопрос только в том, когда парламент будет готов проголосовать. Я надеюсь, что в рамках нашего очень быстрого развития вступления в Европейский Союз это будет неотъемлемой частью пакета, который Украина примет в ближайшее время,

– сказал Костин во время визита в Гаагу.

По его словам, Украина уже имплементировала полный набор внутреннего законодательства, обеспечивающего защиту прав человека и основных свобод МКС. Костин отметил, что Офис генпрокурора тесно сотрудничает с Международным уголовным судом.

"Я бы сказал, что первые исторические ордера на арест Путина и Львова-Беловой также являются одним из элементов этого сотрудничества и прозрачности", – сказал генеральный прокурор.

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США уже внесли вклад в доказательную базу

Соединенные штаты поддерживают создание международного трибунала, базирующегося на украинском законодательстве, но охватывающего концепции международного права. США уже внесли первый вклад в базу данных военных преступлений, совершенных россией. Ожидается, что это не последний вклад американцев.

"Конечно, чтобы защитить целостность любых потенциальных расследований, я не имею права предоставлять детали по поводу того, что мы сделали, но уверен", - сказал помощник генерального прокурора США Кеннет Полит.

Специальный трибунал, а не гибридный

Поскольку подготовка к трибуналу продолжается, продолжаются и дискуссии, которым должен быть трибунал. Украинская сторона выступает за создание специального, а не гибридного трибунала. Партнеры соглашаются, что лучше потратить больше времени на организацию, но добиться весомых результатов.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что надеются на международный трибунал, поскольку преступления агрессии, совершенные Россией против Украины, являются преступлением против глобального мира и безопасности.

Идея трибунала состоит в том, чтобы достичь высшего военного и политического руководства России, включая так называемых членов "тройки", чтобы они были привлечены к ответственности на международном уровне. Моя позиция состоит в том, что нам нужен подобающий трибунал, а не быстрый трибунал,

– подчеркнул Костин, отметив, что Киев продолжает переговоры по этому поводу с партнерами.

Отвечая на вопросы журналистов, генпрокурор Украины призвал забыть термин "гибридный трибунал", поскольку не бывает гибридная ответственность за реальные преступления.

Помощник генерального прокурора США Кеннет Полит согласился с Костиным, что нужно найти правильный подход. Он отметил, что Соединенные Штаты открыты для продолжения этих важных разговоров в рамках G7.

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Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия продолжает обсуждать вопрос создания трибунала для российского руководства с партнерами. По его словам, очень важно, чтобы эта идея получила широкую поддержку со стороны международного сообщества.

Отметим, что создание специального трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.