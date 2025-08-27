У п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров зустрінуться з командою Дональда Трампа в Нью-Йорку. Вони обговорять гарантії безпеки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 27 серпня, передає 24 Канал. Ймовірно, йдеться про переговори зі Стівом Віткоффом.

Які зустрічі проводять Єрмак та Умєров?

За словами Зеленського, 26 серпня Єрмак та Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва, а 27 серпня – у Саудівській Аравії. "Я дякую за підтримку", – зазначив президент.

Окрім того, він анонсував зустрічі 28 серпня у Швейцарії та 29 серпня – у США.

Зверніть увагу! Раніше спецпредставник американського президента Віткофф анонсував зустріч у Нью-Йорку з представниками України для обговорення завершення війни. Згодом про візит Єрмака та Умєрова написали в Bloomberg.

Зеленський наголосив, що будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти.

Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований і наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись,

– додав він.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, окрім гарантій безпеки, посадовці також обговорять майбутню двосторонню зустріч між президентами України та Росії.

Гарантії безпеки для України: останні новини