У Зеленського повідомили, які гарантії безпеки зараз вимагає Україна 

Володимир Зеленський висунув гарантії безпеки для України як попередню умову для мирної угоди, водночас США мають власний багатоступеневий підхід. Попри різні версії, наша країна все ж має ключове бачення, якими вони мають бути.

Про це 24 Каналу розповів радник ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що насамперед гарантії мають бути прописані в окремому документі. Кожна країна-партнер України повинні розуміти, за що вона відповідає.

Які гарантії безпеки зараз вимагає Україна?

Радник ОПУ пояснив, що зараз є багато пропозицій щодо гарантій безпеки. Україна пропонує спершу закінчення гарячої фази війни (припинення вогню та моніторинг). Водночас Росія може використати оперативну паузу для мілітаризації та накопичення ресурсів, зокрема, на окупованих територіях.

Президент чітко говорить, що ми маємо розуміти, яким буде повоєнний мир – хто гарантуватиме, що Росія не почне третій етап війни та масштабно заходити в Україну.

Тому гарантії безпеки маємо зафіксувати юридично та прописати або у двосторонньому форматі, або в документі, де є інтереси США, України та Європи. В цих документах має бути чітко написано, хто і як буде фінансувати ЗСУ та якої вони будуть чисельності. Крім того, говоримо про побудову протиракетної системи під час паузи, яка має бути насичена великою кількістю інструментів, здатних збивати російські цілі різної дальності,

– наголосив він.

Ба більше, європейські партнери можуть дотримуватись принципу 5 статті НАТО, коли збройна агресія на одного союзника вважається нападом на весь Альянс. У випадку з Україною – протягом 72 годин після вторгнення країни-члени мають провести консультації щодо того, яку саме місію вони будуть виконувати в рамках колективної відповіді.

Зверніть увагу! Британський журналіст та письменник Девід Патрікаракос наголосив, що найкращі гарантії безпеки – це міцність ЗСУ, фінансування яких будуть підтримувати європейські партнери.

Подоляк додав, що гарантії безпеки мають бути прописані в окремому документі, куди не мають входити моменти щодо виходу з активної війни, інвестицій та відновлення України.

Що відомо про дискусії щодо гарантій безпеки для України?