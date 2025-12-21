Укр Рус
24 Канал Новини політики Росія поважає лише силу: генерал-лейтенант США назвав "три стовпи" гарантій безпеки для України
21 грудня, 09:18
3

Росія поважає лише силу: генерал-лейтенант США назвав "три стовпи" гарантій безпеки для України

Лілія Халаман
Основні тези
  • США пропонують Україні гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО, з акцентом на безпеку в небі.
  • Ключовими елементами безпеки є протиповітряна оборона, сучасні повітряні сили та підтримка союзницької авіації, що створять багаторівневу систему стримування.

Адміністрація Трампа пропонує Україні юридично обов'язкові гарантії безпеки, схожі на статтю 5 НАТО, які можуть затвердити в Конгресі США. Ключовими елементами стануть "гарантії безпеки в небі".

Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула пояснив 24 Каналу, що угода повинна містити чіткі механізми військової відплати за порушення перемир'я, адже Росія поважає лише силу.

Дивіться також: Генерал-лейтенант США назвав сценарій миру, який є найбільш реальним для України 

Чи стане контроль над небом головною гарантією безпеки України?

Поєднання захисту в небі та на землі – основа стійкого миру для України.

"Американські чиновники вважають це критично важливим, тоді як Росія проти розміщення європейських військ в Україні", – наголосив Дептула.

На землі є "три стовпи", які можуть стати основою гарантії безпеки в небі. По-перше, протиповітряна оборона. По-друге, сучасні та достатні повітряні сили України. І по-третє, це видима та активна підтримка союзницької авіації.

Разом це створює багаторівневу систему, яка змусить Росію двічі подумати перед порушенням угоди. Важливо пам'ятати слова Конрада Аденауера: "Ніколи не довіряйте Росії". Це не емоції, а історичний стратегічний підхід, що ґрунтується на багаторічному досвіді взаємодії з Москвою, 
– пояснив Дептула.

Які "червоні лінії" можуть реально стримати Москву?

Союзники, які гарантуватимуть безпеку України, обов'язково мають включати США. Американські літаки виконуватимуть не лише розвідувальні та патрульні місії, а й бойові вильоти, щоб захистити Україну від будь-якого порушення угоди з боку Росії.

Європейські союзники технічно можуть провести таку місію самостійно, але участь США значно посилить угоду.

Суть у тому, щоб мати гарантії, яких Росія дотримуватиметься. Москва поважатиме їх, якщо знатиме, що американські літаки також є частиною цих гарантій безпеки, 
– підкреслив Дептула.

Угода обов'язково має включати конкретні варіанти військової відплати за порушення режиму припинення вогню.

"Росія повинна чітко розуміти "червоні лінії" та наслідки їх перетину", – зазначив Дептула.

Що ще відомо про гарантії безпеки для України?