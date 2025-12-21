Россия уважает только силу: генерал-лейтенант США назвал "три столпа" гарантий безопасности для Украины
- США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО, с акцентом на безопасность в небе.
- Ключевыми элементами безопасности являются противовоздушная оборона, современные воздушные силы и поддержка союзнической авиации, что создадут многоуровневую систему сдерживания.
Администрация Трампа предлагает Украине юридически обязательные гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО, которые могут утвердить в Конгрессе США. Ключевыми элементами станут "гарантии безопасности в небе".
Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула объяснил 24 Каналу, что соглашение должно содержать четкие механизмы военного возмездия за нарушение перемирия, ведь Россия уважает только силу.
Станет ли контроль над небом главной гарантией безопасности Украины?
Сочетание защиты в небе и на земле – основа устойчивого мира для Украины.
"Американские чиновники считают это критически важным, тогда как Россия против размещения европейских войск в Украине", – подчеркнул Дептула.
На земле есть "три столба", которые могут стать основой гарантии безопасности в небе. Во-первых, противовоздушная оборона. Во-вторых, современные и достаточные воздушные силы Украины. І, в-третьих, это видимая и активная поддержка союзнической авиации.
Вместе это создает многоуровневую систему, которая заставит Россию дважды подумать перед нарушением соглашения. Важно помнить слова Конрада Аденауэра: "Никогда не доверяйте России". Это не эмоции, а исторический стратегический подход, основанный на многолетнем опыте взаимодействия с Москвой,
– объяснил Дептула.
Какие "красные линии" могут реально сдержать Москву?
Союзники, которые будут гарантировать безопасность Украины, обязательно должны включать США. Американские самолеты будут выполнять не только разведывательные и патрульные миссии, но и боевые вылеты, чтобы защитить Украину от любого нарушения соглашения со стороны России.
Европейские союзники технически могут провести такую миссию самостоятельно, но участие США значительно усилит соглашение.
Суть в том, чтобы иметь гарантии, которых Россия будет придерживаться. Москва будет уважать их, если будет знать, что американские самолеты также являются частью этих гарантий безопасности,
– подчеркнул Дептула.
Соглашение обязательно должно включать конкретные варианты военного возмездия за нарушение режима прекращения огня.
"Россия должна четко понимать "красные линии" и последствия их пересечения", – отметил Дептула.
Что еще известно о гарантиях безопасности для Украины?
- Президент Зеленский отметил, что никаких договоренностей о мире пока не существует, а Украина примет только справедливое и эффективное мирное соглашение. По его словам, новый формат мира должен содержать четкие обязательства США и европейских партнеров.
- Также президент высказался относительно инициатив партнеров по безопасности гарантий, отметив, что в целом Украина положительно оценивает предложения, которые поступают от европейских союзников.
- США и Европа подготовили план гарантий безопасности для Украины, который предусматривает многоуровневую систему и участие американской стороны.