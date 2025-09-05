Трамп це чітко заявив: якою буде роль США у майбутніх гарантіях безпеки
- Військова присутність США в Україні виключена, натомість країна готова готова допомагати в інший спосіб.
- Дональд Трамп підкреслив, що європейці мають нести основну відповідальність за безпекові гарантії для України, тоді як США можуть долучатися до повітряного захисту та логістики.
- Під час розмови з Володимиром Зеленським, Трамп підтвердив готовність США допомагати Україні, проте без безпосередньої участі американських військ.
У США заявили про готовність бути частиною гарантій безпеки для України. Втім ключову відповідальність має взяти на себе Європа.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в ефірі 24 Каналу, що Трамп уже окреслив, чим саме може допомагати Америка. А також сказав, що для нього неприйнятно.
Яка роль США у гарантіях?
"Американський очільник чітко заявив, що на території України не буде військ США. Скоріш за все, плацдармом американської присутності буде Румунія і, можливо, Болгарія", – додав Дмитро Жмайло.
Що натомість готові надати США? Насамперед мовиться про розвідувальні дані, зв'язок. Ймовірно, допомога у координації. Ми знаємо, що на території Румунії є багато логістичних, ремонтних хабів. Там діє найбільша місія з підготовки українських пілотів для літаків F-16.
Сполучені Штати – це самостійний гравець, тому вони поводитимуться відповідно до ситуація та уникатимуть зіткнень з російськими військами. Тож їхня присутність буде важливою для логістики миротворчої місії, прикриття основних вузлів,
– підкреслив Дмитро Жмайло.
Але у тому форматі, який зараз обговорюють, американська роль є другорядною. Вона схожа на роль наглядача, координатора, посередника у переговорів. Уже давно стало зрозуміло, що США не хочуть платити за підтримку України, але й не готові повністю вийти з мирного процесу.
Що кажуть у США про гарантії для України?
- Володимир Зеленський 4 вересня провів телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо безпекових гарантій. Президент України заявив, що США базово їх розуміють. Також говорили про роль Америки у захисті неба, постачанні зброї та санкціях проти Росії.
- Дональд Трамп підтвердив, що готовий допомагати, навіть якщо мовиться про повітряний захист. Він додав, що "переважно цим займатимуться європейці", але США готові долучатися.
- Присутність американських військ Трамп заперечив. За його словами, не можна вирішити щось без гарантій безпеки, але відправляти солдатів ніхто не буде. Якщо мирну угоду укладуть, то США потенційно можуть прикривати європейський контингент.