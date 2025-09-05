Трамп это четко заявил: какой будет роль США в будущих гарантиях безопасности
- Военное присутствие США в Украине исключено, зато страна готова готова помогать другим способом.
- Дональд Трамп подчеркнул, что европейцы должны нести основную ответственность за гарантии безопасности для Украины, тогда как США могут участвовать в воздушной защите и логистике.
- Во время разговора с Владимиром Зеленским, Трамп подтвердил готовность США помогать Украине, однако без непосредственного участия американских войск.
В США заявили о готовности быть частью гарантий безопасности для Украины. Впрочем ключевую ответственность должна взять на себя Европа.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире 24 Канала, что Трамп уже очертил, чем именно может помогать Америка. А также сказал, что для него неприемлемо.
Какая роль США в гарантиях?
"Американский глава четко заявил, что на территории Украины не будет войск США. Скорее всего, плацдармом американского присутствия будет Румыния и, возможно, Болгария", – добавил Дмитрий Жмайло.
Что взамен готовы предоставить США? Прежде всего говорится о разведывательных данных, связи. Вероятно, помощь в координации. Мы знаем, что на территории Румынии есть много логистических, ремонтных хабов. Там действует крупнейшая миссия по подготовке украинских пилотов для самолетов F-16.
Соединенные Штаты – это самостоятельный игрок, поэтому они будут вести себя в соответствии с ситуацией и избегать столкновений с российскими войсками. Поэтому их присутствие будет важным для логистики миротворческой миссии, прикрытия основных узлов,
– подчеркнул Дмитрий Жмайло.
Но в том формате, который сейчас обсуждают, американская роль является второстепенной. Она похожа на роль наблюдателя, координатора, посредника в переговорах. Уже давно стало понятно, что США не хотят платить за поддержку Украины, но и не готовы полностью выйти из мирного процесса.
Что говорят в США о гарантиях для Украины?
- Владимир Зеленский 4 сентября провел телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности. Президент Украины заявил, что США базово их понимают. Также говорили о роли Америки в защите неба, поставке оружия и санкциях против России.
- Дональд Трамп подтвердил, что готов помогать, даже если речь идет о воздушной защите. Он добавил, что "преимущественно этим будут заниматься европейцы", но США готовы участвовать.
- Присутствие американских войск Трамп отрицает. По его словам, нельзя решить что-то без гарантий безопасности, но отправлять солдат никто не будет. Если мирное соглашение заключат, то США потенциально могут прикрывать европейский контингент.