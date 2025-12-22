Понад третина військових уже здали ДНК: як працює система геномного обліку в ЗСУ

Біологічний матеріал уже здали понад третина військовослужбовців ЗСУ. Наразі 95% відібраних зразків передали на зберігання до Центру обліку геномної інформації.

Програму будуть і надалі розширювати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Що говорять у міністерстві?

Міністерство оборони України забезпечило у ЗСУ повний і безперебійний цикл відбору, обліку та зберігання біологічного матеріалу військових. Це необхідно для оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях і швидкої ідентифікації захисників у разі їх зникнення безвісти.

Зверніть увагу! В умовах воєнного стану така процедура є обов'язковою та здійснюється відповідно до закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" і наказу Міноборони №438 від 28 липня 2023 року.

Для відбору використовують прості й безпечні методи – зокрема, беруть мазок із внутрішньої сторони щоки. Процедура безболісна та відповідає міжнародним стандартам.

У Міноборони зазначають, що налагодили масштабний процес відбору зразків, стандартизували їх транспортування та забезпечили взаємодію з МВС у справах щодо зниклих безвісти.

Пріоритетний відбір здійснюють у ТЦК та СП, навчальних центрах і бойових підрозділах на передовій. Також триває закупівля додаткових комплектів за підтримки міжнародних партнерів.

У відомстві запевняють, що й надалі розширюватимуть програму та вдосконалюватимуть систему геномної ідентифікації військових.

Що відомо про цифровізацію війська?