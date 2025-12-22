Более трети военных уже сдали ДНК: как работает система геномного учета в ВСУ

Биологический материал уже сдали более трети военнослужащих ВСУ. Сейчас 95% отобранных образцов передали на хранение в Центр учета геномной информации.

Программу будут и в дальнейшем расширять. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Что говорят в министерстве?

Министерство обороны Украины обеспечило в ВСУ полный и бесперебойный цикл отбора, учета и хранения биологического материала военных. Это необходимо для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях и быстрой идентификации защитников в случае их исчезновения без вести.

Обратите внимание! В условиях военного положения такая процедура является обязательной и осуществляется в соответствии с законом "О государственной регистрации геномной информации человека" и приказом Минобороны №438 от 28 июля 2023 года.

Для отбора используют простые и безопасные методы – в частности, берут мазок с внутренней стороны щеки. Процедура безболезненна и соответствует международным стандартам.

В Минобороны отмечают, что наладили масштабный процесс отбора образцов, стандартизировали их транспортировки и обеспечили взаимодействие с МВД по делам о пропавших без вести.

Приоритетный отбор осуществляют в ТЦК и СП, учебных центрах и боевых подразделениях на передовой. Также продолжается закупка дополнительных комплектов при поддержке международных партнеров.

В ведомстве уверяют, что и в дальнейшем будут расширять программу и совершенствовать систему геномной идентификации военных.

Что известно о цифровизации войска?