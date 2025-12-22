Более трети военных уже сдали ДНК: как работает система геномного учета в ВСУ
- Более трети военнослужащих ВСУ уже сдали биологический материал для геномного учета, а 95% образцов доставлено в Центр учета геномной информации.
- Для процедуры геномного учета используются простые методы отбора, и продолжается закупка дополнительных комплектов при поддержке международных партнеров.
Биологический материал уже сдали более трети военнослужащих ВСУ. Сейчас 95% отобранных образцов передали на хранение в Центр учета геномной информации.
Программу будут и в дальнейшем расширять. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что говорят в министерстве?
Министерство обороны Украины обеспечило в ВСУ полный и бесперебойный цикл отбора, учета и хранения биологического материала военных. Это необходимо для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях и быстрой идентификации защитников в случае их исчезновения без вести.
Обратите внимание! В условиях военного положения такая процедура является обязательной и осуществляется в соответствии с законом "О государственной регистрации геномной информации человека" и приказом Минобороны №438 от 28 июля 2023 года.
Для отбора используют простые и безопасные методы – в частности, берут мазок с внутренней стороны щеки. Процедура безболезненна и соответствует международным стандартам.
В Минобороны отмечают, что наладили масштабный процесс отбора образцов, стандартизировали их транспортировки и обеспечили взаимодействие с МВД по делам о пропавших без вести.
Приоритетный отбор осуществляют в ТЦК и СП, учебных центрах и боевых подразделениях на передовой. Также продолжается закупка дополнительных комплектов при поддержке международных партнеров.
В ведомстве уверяют, что и в дальнейшем будут расширять программу и совершенствовать систему геномной идентификации военных.
Что известно о цифровизации войска?
В Украине основной формой военно-учетных документов стает электронная, но бумажные документы остаются действительными. Новые электронные документы можно получить через приложение Резерв+, портал Дія или в ТЦК, где их распечатают из реестра.
Ранее Минобороны Украины обновило приложение "Резерв+", добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID.