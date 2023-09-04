ООН негативно ставиться до України: політолог пояснив чому
У Міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні заявили, що наразі не мають достатньо фактів того, що Росія чинить геноцид в нашій державі.Такі заяви свідчать про слабкість й потребу реформування організації.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, додавши, що ООН надзвичайно негативно налаштована щодо України. Росія ж навпаки виступає її партнером.
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Україна "підсвітила" слабкість ООН
В умовах надзвичайних ситуацій ООН мала б діяти рішуче й ефективно, але цього не відбувається. В організації розуміють, що війна в Україні щодня демонструє неспроможність ООН щось робити, тому й негативно ставляться до нашої держави.
Чиновники ООН щодня прокидаються і знають, що Україна "підсвічує" їхню слабкість, необхідність реформування, або й взагалі скасування цієї організації,
– наголосив політолог-міжнародник.
Руслан Осипенко пояснив ставлення ООН до України: дивіться відео
Україна підштовхує ООН до змін
Сьогодні для своїх цілей ООН використовує країна-агресорка. Росія має там право вето, до того ж перебуває у найвищих органах та є постійним членом Радбезу ООН.
Росія диктує свою політику решті світу, тому в цьому плані вона є партнером керівництва ООН, а Україна – тією "торпедою", яка штовхає цей корабель до змін і реформування, але поки що безрезультатно. Звідти й таке ставлення до України,
– підкреслив Руслан Осипенко.
Позиція ООН: що відомо
- Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить шукати докази того, що Росія чинить в Україні геноцид, бо наразі таких фактів не знайшли. Голова комісії Ерік Мьосе заявив, що ООН ще намагатиметься знайти докази цілеспрямованого вбивства українців.
- Поки ООН шукає, українські правозахисники вже готують подання до суду в Гаазі про геноцид в Маріуполі.
- Упродовж квітня 2023 року Росія очолювала Раду безпеки Організації об'єднаних націй. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тоді сказав, що цього не може відбуватися, адже Росія веде війну проти України, а російського президента розшукує Міжнародний кримінальний суд, через викрадення та незаконне вивезення українських дітей.