ООН негативно относится к Украине: политолог объяснил почему

В Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявили, что пока нет достаточно фактов того, что Россия устроила геноцид в нашем государстве. Такие заявления свидетельствуют о слабости и необходимости реформирования организации.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко, добавив, что ООН крайне негативно настроена по отношению к Украине. Россия же, напротив, выступает ее партнером.

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