ООН негативно относится к Украине: политолог объяснил почему
В Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявили, что пока нет достаточно фактов того, что Россия устроила геноцид в нашем государстве. Такие заявления свидетельствуют о слабости и необходимости реформирования организации.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко, добавив, что ООН крайне негативно настроена по отношению к Украине. Россия же, напротив, выступает ее партнером.
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Украина "подсветила" слабость ООН
В условиях чрезвычайных ситуаций ООН должна действовать решительно и эффективно, но этого не происходит. В организации понимают, что война в Украине ежедневно демонстрирует неспособность ООН что-либо делать, потому и негативно относятся к нашему государству.
Чиновники ООН ежедневно просыпаются и знают, что Украина "подсвечивает" их слабость, необходимость реформирования или вообще отмены этой организации,
– подчеркнул политолог-международник.
Руслан Осипенко объяснил отношение ООН к Украине: смотрите видео
Украина подталкивает ООН к изменениям
Сегодня для своих целей ООН использует страна-агрессор. Россия имеет там право вето, вдобавок находится в высших органах и является постоянным членом Совбеза ООН.
Россия диктует свою политику остальному миру, поэтому в этом плане она является партнером руководства ООН, а Украина – той "торпедой", которая толкает этот корабль к изменениям и реформированию, но пока безрезультатно. Оттуда и такое отношение к Украине,
– подчеркнул Руслан Осипенко.
Позиция ООН: что известно
- Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине продолжит искать доказательства того, что Россия устроила в Украине геноцид, потому что в настоящее время таких фактов не нашли. Глава комиссии Эрик Мёсе заявил, что ООН еще попытается найти доказательства целенаправленного убийства украинцев.
- Пока ООН ищет, украинские правозащитники уже готовят представление в суд в Гааге о геноциде в Мариуполе.
- В течение апреля 2023 года Россия возглавляла Совбез Организации объединенных наций. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тогда сказал, что этого не может происходить, ведь Россия ведет войну против Украины, а российского президента разыскивает Международный уголовный суд из-за похищения и незаконного вывоза украинских детей.