23 червня, 23:07
13 із 14 випущених Іраном ракет було збито, – Трамп
Дональд Трамп висловився щодо іранської атаки на бази США в Катарі та Іраці. Він заявив, що ніхто не постраждав.
Деталі повідомляє 24 Канал.
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Що написав Трамп про удар Ірану по базах США
Трамп назвав відповідь Ірану дуже слабкою.
Було випущено 14 ракет: 13 було збито, а 1 була "звільнена", оскільки рухалася в безпечному напрямку. Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди,
– написав президент США.
Що цікаво, в Ірані кажуть, буцімто запустили стільки ракет, скільки США по них раніше.