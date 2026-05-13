Чергова гібридна атака на ЄС з Білорусі: тимчасово закривали аеропорт Вільнюса

У Литві у ніч проти 13 травня тимчасово призупинив свою роботу Вільнюський аеропорт через фіксацію навігаційних сигналів, схожих на метеозонди. Обмеження діяли близько години та були оперативно зняті.

Про це інформує портал Delfi.

Що відомо про гібридну атаку з боку Білорусі?

Як повідомили Литовські аеропорти, інцидент стався о 02:16 ночі, коли було зафіксовано ознаки гібридного впливу з території Білорусі, спрямованого проти цивільної авіації та безпеки суспільства. Через це роботу Вільнюського аеропорту тимчасово зупинили.

За даними служби, у повітряному просторі виявили навігаційні сліди, які можуть бути характерними для метеозондів. Уже о 3:16 обмеження скасували і аеропорт відновив роботу у штатному режимі.

Обмеження в роботі аеропорту вплинули на два рейси та спричинили незручності для 128 пасажирів. Один із літаків перенаправили до Копенгагена, тоді як інший рейс довелось скасувати.

Унаслідок порушення графіку ротації літаків у середу, 13 травня, також можливі окремі затримки рейсів.

Нагадаємо, востаннє подібне траплялось на початку квітня. А у грудні 2025 року через систематичність гібридних атак із боку Білорусі литовський уряд оголосив надзвичайний стан.

Важливо! У коментарі 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не припиняє розмов про готовність своєї країни до війни. Відомо, що 11 травня Лукашенко провів нараду з питань технічного оснащення білоруської армії. Також є інформація про підготовку шпиталей у Білорусі. Жмайло нагадав, що розгортання польових госпіталів стало одним із ключових показників, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Як на провокації Росії та Білорусі реагує Європа?

В лютому 2026 року лідери європейських держав почали обговорення власної ядерної системи стримування. Це пов'язано із загрозою з боку Росії та Білорусі та "кризу довіри" до США. Сама дія Євросоюзу передбачає розширення "ядерної парасольки" Франції та потенційний розвиток власних оборонних можливостей окремих країн ЄС. Тут мовиться про створення повноцінної системи стримування – від політичних рішень до військових можливостей.

Нині єдині держави ЄС, котрі мають ядерку – є Британія та Франція. На двох вони володіють приблизно 400 боєголовками, водночас США мають значно більший арсенал ядерного озброєння.

Ексміністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що Німеччина повинна працювати над створенням ядерної зброї у співпраці з європейськими союзниками.

Чи є загроза для ЄС з боку Росії?

Ще в вересні 2025 року український президент попереджав, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні, аби напасти на Європу. Його гібридні атаки, зокрема й через Білорусь, й надалі триватимуть. За словами Зеленського, російський диктатор намагатиметься знайти слабкі місця в Європі та країнах НАТО.

Для своїх диверсій на території Європи Кремль активно використовує завербоване цивільне населення, включно із підлітками.

Інформація про можливий напад Росії на європейські країни поширюється дедалі частіше. Генерал армії США Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що таке і справді може статись, однак лише за умови, якщо Україна почне програвати у війні проти Росії.