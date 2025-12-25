Укр Рус
Геополітика Азія На кордоні Таджикистану та Афганістану сталася перестрілка: є загиблі
25 грудня, 12:17
2

На кордоні Таджикистану та Афганістану сталася перестрілка: є загиблі

Юлія Харченко
Основні тези
  • У ніч на 24 грудня на кордоні Таджикистану з Афганістаном відбулося зіткнення, внаслідок якого загинули троє нападників і двоє прикордонників.
  • Прикордонна служба Таджикистану звинуватила уряд талібів у неспроможності забезпечити безпеку кордону, зазначивши, що це вже третій подібний інцидент за місяць.

У ніч на 24 грудня на кордоні Таджикистану з Афганістаном відбулося бойове зіткнення між прикордонниками та озброєними порушниками. Унаслідок перестрілки є загиблі.

Подібні зіткнення відбуваються часто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформагентство "Ховар"

Дивіться також Не Балтія та не Польща: ЗМІ назвали найбільш уразливу перед діями Путіна країну Європи 

Що відомо про конфлікт?

За даними прикордонної служби Таджикистану, у ніч на 24 грудня троє осіб, яких назвали членами терористичної організації, незаконно перетнули кордон з боку Афганістану в районі КПП "Шамсіддін".

Після їх виявлення сталася перестрілка, у результаті якої загинули троє нападників і двоє таджицьких прикордонників.

У відомстві звинуватили уряд талібів у неспроможності забезпечити безпеку кордону та зазначили, що це вже третій за місяць подібний інцидент із людськими жертвами. 

Нагадаємо! Напруженість між Таджикистаном і Афганістаном переважно пов’язана з незаконним перетином кордону, наркотрафіком та проникненням бойовиків, що періодично призводить до збройних зіткнень.

Що відомо про конфлікт Індії та Пакистану?

  • Конфлікт між Індією та Пакистаном різко загострився на початку травня після нападу бойовиків у Пахалгамі, де загинули десятки мирних жителів. У відповідь Індія завдала ударів по об'єктах, які назвала терористичною інфраструктурою на території Пакистану. 

  • Ісламабад відкинув звинувачення та оголосив про початок військової операції у відповідь, звинувативши Індію в агресії. Сторони обмінялися атаками та повідомили про загиблих і поранених. Після міжнародного тиску країни домовилися про перемир'я.