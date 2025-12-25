На кордоні Таджикистану та Афганістану сталася перестрілка: є загиблі

У ніч на 24 грудня на кордоні Таджикистану з Афганістаном відбулося бойове зіткнення між прикордонниками та озброєними порушниками. Унаслідок перестрілки є загиблі.

Подібні зіткнення відбуваються часто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформагентство "Ховар".

Що відомо про конфлікт?

За даними прикордонної служби Таджикистану, у ніч на 24 грудня троє осіб, яких назвали членами терористичної організації, незаконно перетнули кордон з боку Афганістану в районі КПП "Шамсіддін".

Після їх виявлення сталася перестрілка, у результаті якої загинули троє нападників і двоє таджицьких прикордонників.

У відомстві звинуватили уряд талібів у неспроможності забезпечити безпеку кордону та зазначили, що це вже третій за місяць подібний інцидент із людськими жертвами.

Нагадаємо! Напруженість між Таджикистаном і Афганістаном переважно пов’язана з незаконним перетином кордону, наркотрафіком та проникненням бойовиків, що періодично призводить до збройних зіткнень.

