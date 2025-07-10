Президент Фінляндії назвав Путіна "стратегічним дурнем і військовим невдахою"

Вторгнення Росії в Україну стало найбільшою тактичною та стратегічною помилкою у сучасній історії. Москва зазнала низки невдач у війні.

Так вважає президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sydney Morning Herald.

Дивіться також Росія будує військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією: з'явилися супутникові фото

Які невдачі назвав Стубб

Лідер Фінляндії Александер Стубб вважає, що Росія зазнала невдачі у всіх ключових напрямках, які перед собою ставив Володимир Путін. Москва хотіла нейтралізувати Україну, однак вона рухається до вступу в ЄС і НАТО.

Також Росія хотіла розвалити Альянс, але після вступу Фінляндії до НАТО фактично подвоїла спільний кордон із блоком. Кремль планував підірвати трансатлантичне партнерство, але Захід вже збільшує оборонні витрати до 5% ВВП.

За його словами, крім вищезгаданого, Росії не вдалося зруйнувати єдність ЄС. Натомість зараз союз виглядає згуртованим, як ніколи раніше. Це свідчить про те, що Кремль не досяг жодної з поставлених геополітичних задач.

На його думку, Володимир Путін "зазнав невдачі за всіма напрямами", попри повномасштабну війну, яка йде вже третій рік. Ба більше, Росія продовжує платити дуже високу ціну за повільне просування на фронті в Україні.

У 2025 році вона просунулась лише на 0,25% української території, при цьому втратила приблизно 167 солдатів на кожен кілометр. Це дуже висока ціна,

– заявив він.

Стубб вважає, що Росія у найближчі 5 – 10 років продовжить курс на мілітаризацію, без становлення мирною демократією. Він назвав Путіна "стратегічним дурнем та військовим невдахою", який навряд чи ризикне перевіряти дію 5-ї статті НАТО.

До слова, нещодавно Фінляндія вирішила переглянути свої зобов'язання у сфері протимінної політики через зміну безпекового середовища. Парламент підтримав вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.