Має білоруське коріння: хто такий новий командувач сил НАТО Гринкевич і що казав про Україну

4 липня 2025 американський генерал білоруського походження Алексус Гринкевич очолив командування Об’єднаних сил НАТО у Європі. Офіційна церемонія передачі командування відбулася в головній штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО в Європі в бельгійському Монсі.

На цій посаді Гринкевич змінив свого попередника і великого друга України генерала Кріса Каволі. Нині є великі сподівання, що новий командувач збереже це ставлення й теплі стосунки не лише з українцями, але й з європейцями, які на тлі нестабільності Трампа почали хвилюватися про збереження американських військ на своїй території.

Біографію генерала Алексуса Гринкевича – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Біографія Алексуса Гринкевича: походження і юні роки

Алексус Грегорі Гринкевич народився 15 жовтня 1971 року, нині має повні 53 роки.

Його прізвище має слов'янське походження, а сам він – нащадок білоруських мігрантів з Мінська, які тікали від злиднів у Російській імперії та в пошуках кращого життя прибули до США ще в 1899 році.

Цікаво, що сам генерал про своє слов'янське походження публічно не згадує. Ще одна цікавинка – прізвище Гринкевич поширене не лише в Білорусі, але також і в Україні в різних варіаціях (в Америці воно також пройшло трансформацію – з Grinkevitch перетворилося на Grynkewich).



Зокрема, в Україні знаємо героя війни проти Росії Назарія "Грєнку" Гринцевича, полеглого героя в боях під Кремінною у 2024 році. Крім того, є й інші відомі українські тезки американського генерала.

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Першим представником роду Гринкевичів на американській землі був прадід майбутнього генерала – Ілля Степанович, який у США став Еліасом, оселився в Брукліні та почав працювати в місцевому готелі.

Журналісти білоруської редакції "Радіо Свобода" віднайшли його свідоцтво про шлюб з Анастасією Снігеревич, укладене в Нью-Йорку на Мангеттені в 1906 році. У подружжя було 4 дітей, один з них – Ніколас Гринкевич – дід майбутнього генерала.



Свідоцтво про шлюб прадіда Гринкевича / Фото Радыё Свабода

Син Ніколаса – Грегорі став відомим науковцем і винахідником, який досліджував напівпровідники й мав 14 патентів на винаходи.

Завдяки науці американська родина Гринкевичів у третьому поколінні стала заможною та отримала можливість відправити сина Алексуса на навчання до престижного вишу – Академії ВПС США в Колорадо-Спрінгс, яку він закінчив у 1989 році.

Молодий військовий продовжив навчання і в 1993 році здобув ступінь бакалавра наук з військової історії в університеті Джорджії та звання другого лейтенанта Академії ВПС США. Через рік Алексус Гринкевич здобув ступінь магістра мистецтв з історії.

Під час навчання Алексус Гринкевич отримав від побратимів прізвисько, яке й стало його другим ім'ям і фактичним позивним. "Грінч" – це не лише скорочене для зручності прізвище, але й персонаж дуже популярної в США і майже невідомої у нас казки Теодора Сьюза "Як Грінч украв Різдво". Її герой – відлюдькуватий монстр, який образився на людей і вирішив зірвати Різдво, але згодом покаявся та отримав пробачення.



Алексус Гринкевич / Фото U.S. Air Force

Бойовий пілот F-16 і навіть F-22 Raptor

З вересня 1994 року по серпень 1996 року він проходив підготовку пілотів на авіабазі Венс в Оклахомі та авіабазі Люк в Аризоні, ставши бойовим пілотом літаків F-16 Fighting Falcon.

Також Гринкевич закінчив Школу офіцерів ескадрильї на авіабазі Максвелл в штаті Алабама (1997) і там же – Коледж повітряного командування та штабу (заочно, у 2003 році), Військово-морську аспірантуру в Монтереї (Каліфорнія) та Коледж повітряної війни у Максвеллі (Алабама), обидва – у 2006 році.

А також Об'єднану школу передової бойової підготовки (у 2010 році) та інші вищі курси, які відкрили перед пілотом-практиком вже штабну кар’єру.

Цікаво, що вже в статусі генерал-лейтенант жага до знань у Гринкевича не зникла, він активно продовжував освіту.

За роки своєї воєнної кар’єри Гринкевич був пілотом не лише F-16 Fighting Falcon, але й сучасніших F-22 Raptor. Він був одним із перших пілотів, які почали літати на цих винищувачах 5-го покоління.

Гринкевич був начальником інструктором-пілотом F-16, командиром ескадрильї. Служив на Алясці, у Південній Кароліні, Юті та в Південній Кореї. Його офіційна кількість польотів складає понад 2300 годин.

Повний перелік літаків, якими керував Гринкевич: F-16C, F-22A, B-1B, B-2A, B-52H, C-17A, E-9A, F-15D, F-15E, HH-60G, MC-12W, MQ-1B, MQ-9A, QF-4E, T-38A, TU-2S.

Після аспірантури офіцер був командиром 49-ї ескадрильї оперативної підтримки. З липня 2010 року по травень 2012 року Гринкевич працював у штабі Європейського командування Збройних сил США в Німеччині. З червня 2012 року Гринкевич був заступником командира 57-го крила на авіабазі Нелліс у Неваді, а з травня 2013 року – командиром 53-го крила на авіабазі Еглін у Флориді.



Алексус Гринкевич у липні 2022 року / Фото U.S. Air Force

Робота в Пентагоні та операції на Близькому Сході

У червні 2015 року Алексус Гринкевич був призначений начальником відділу інтеграції стратегічного планування штабу ВПС США в Пентагоні. У червні 2016 року він працює в Об'єднаному комітеті начальників штабів США (це американський аналог українського Генштабу – 24 Канал).

Зокрема, Гринкевич брав участь у планування та реалізації операцій проти ІДІЛ (за що отримав звання бригадного генерала), а згодом керував усіма повітряними операціями США на Близькому Сході, зокрема ударами по іранських проксі-групах і допомогою в перехопленні іранських ударів по Ізраїлю 1 квітня 2024 року.

У січні 2024 року генерал Гринкевич був номінований на посаду директора з операцій Об'єднаного штабу. Він завершив свою роботу в Центральному командуванні у квітні 2024 року і в травні обійняв посаду керівника директорату оперативного управління Об'єднаного комітету начальників штабів США у Пентагоні.

За короткий час свого перебування на цій посаді він опікувався наданням підтримки Україні у відбитті російської агресії, також відомої нині в США як "війна Байдена". Саме Гринкевичу довелося виправляти наслідки саботажу свого нового шефа – міністра оборони Піта Гегсета й у березні 2025 року заявляти, що постачання воєнної техніки Україні відновлено. Власне, тоді більшість українців й чи не вперше почули про цього військового.

Крім того, Гринкевич долучився до проведення бойових дій від нового керівництва Білого Дому, зокрема бомбардувань єменських хуситів. Так, це та сама операція, яку політичне керівництво США на чолі з Майком Волцом так емоційно обговорювало в чаті в "сигналі" і за яку планувало виставити Європі рахунок. Що ж, доволі символічно.



Алексус Гринкевич у Пентагоні / Фото Пентагону

Новий командувач сил НАТО в Європі

Попри теперішню непопулярність україно-російської війни серед чинної адміністрації та намагання Пентагону та Білого Дому в будь-який спосіб скоротити чи навіть зупинити цю допомогу, генерал Гринкевич свої сильні позиції зберіг і навіть не мусив коригувати свої політичні погляди та переконання на догоду Трампу, який і номінував генерала на нову посаду.

Це Гринкевич продемонстрував у червні 2025 року під час затвердження у Сенаті номінування на посаду головного командувача Об'єднаних сил НАТО у Європі (англійською – Supreme Allied Commander Europe або SACEUR), яку традиційно з 1949 року обіймає американський військовий, який контролює всі операції НАТО в Європі.



Алексус Гринкевич і генерал-майор ВПС Ізраїлю Томер Бар, командувач ЦАХАЛу / Фото ВПС США

Під час слухань військовий впевнено заявив, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Про це Гринкевич сказав, відповідаючи на питання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни.

Сенаторе, я вважаю, що Україна може перемогти. Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації,

– генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Формально Алексус Гринкевич став першим офіцером в новітній історії, призначеним на цю посаду з тризіркового звання (український відповідник – генерал-лейтенант), а не з чотиризіркового генерала (український відповідник – генерал). Останнє звання він отримав лише 1 липня 2025 року.

Гринкевич прийняв командування EUCOM у той же день – під час церемонії 1 липня 2025 року – і 4 липня офіційно став Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі. Разом із посадою SACEUR генерал Гринкевич буде командувачем Європейського командування Збройних сил США.

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До Гринкевича командувачем був генерал Крістофер Каволі, призначений в липні 2022 року. Призначення Гринкевича має заспокоїти європейських союзників і показати, що США зберігають відповідальне ставлення до континентальної безпеки. При цьому не виключено, що саме за часів командування етнічного білоруса військовий контингент США буде скорочуватися, принаймні на це вказують попередні заяви, що лунали з Білого дому.

У такій ситуації перед новим командувачем стоять непрості завдання і боротися він буде не лише з російською загрозою, але й з внутрішніми ворогами в США, які під виглядом удаваного американського ізоляціонізму руйнують усю безпекову архітектуру Заходу.