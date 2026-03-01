Шокуючі деталі: як саме і де загинув Хаменеї
- Алі Хаменеї був вбитий під час спільної операції США, Ізраїлю та інших союзників у його резиденції Бейт-е Рахбарі.
- На момент удару, за даними місцевих медіа, він виконував свої обов'язки.
Зранку 1 березня Іран офіційно підтвердив загибель верховного аятоли Алі Хаменеї. Його ліквідували під час спільної операції США, Ізраїлю та інших союзників. Лідера Ірану вбили в його ж резиденції Бейт-е Рахбарі.
Про таке повідомили іранські медіа. Там розповіли подробиці загибелі Хаменеї.
Як загинув лідер Ірану?
Раніше в медіа поширювали твердження, що через страх перед замахом лідер Ісламської революції нібито переховується у засекреченому та добре захищеному місці.
Однак за наявною інформацією вранці в суботу в момент власної загибелі він перебував у своєму кабінеті та виконував службові обов'язки.
Його загибель на робочому місці вкотре спростувала ці заяви та психологічні маніпуляції противника, продемонструвавши, що він завжди перебував поруч із народом,
– написали в інформаційній агенції Mehr.
За інформацією Associated Press, унаслідок атак США та Ізраїлю загинули також донька й зять верховного лідера Ірану. До того жповідомляється про смерть його онука та невістки.
Водночас державне агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) поінформувало, що у зв'язку зі смертю Хаменеї в Ірані оголосили 40-денний період жалоби, а також запровадили сім днів загальнонаціональних вихідних.
Що відомо про удари по Ірану?
28 лютого зранку США та Ізраїль почали операцію проти Ірану. Західні медіа одразу повідомили, що серед можливих цілей були представники найвищого керівництва держави, зокрема Алі Хаменеї, президент Масуд Пезешкіан та військові командири.
Державне агентство IRNA також повідомило про удар по школі для дівчат у місті Мінаб на півдні країни – влучання сталося під час занять. За словами губернатора округу Мохаммада Радмера, під завалами залишаються 53 учениці.
При цьому політичний консультант і фахівець із зовнішньої політики Гліб Остапенко зауважив, що удари по іранській території можуть зіграти на руку інтересам України.