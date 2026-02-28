Один з найгірших людей в історії – мертвий, – Трамп про загибель Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї міг загинути внаслідок авіаударів по його резиденції. Дональд Трамп також заявив, що під час атаки на Іран було вбито багато високопоставлених чиновників.

Увечері Дональд Трамп опублікував пост у власній соцмережі, у якій підтвердив загибель аятоли Алі Хаменеї. Він написав, що "один з найгірших людей в історії – мертвий".

Як Трамп відреагував на ймовірну загибель Алі Хаменеї?

Ліквідацію Хаменеї Трамп назвав "справедливістю" не лише для народу Ірану, але й для інших людей у світі, які постраждали від його політики та дій. За словами політика, аятола не зміг сховатися від американської розвідки.

Також президент США заявив, що "це єдиний і найбільший шанс для іранського народу повернути свою країну".

За словами політика, є повідомлення, що частина військових і сил безпеки Ірану розглядає зміну своєї позиції та шукає захисту. Він висловив сподівання, що ці сили зможуть мирно співпрацювати з іншими громадськими групами для стабілізації ситуації в країні.

Трамп зазначив, що важкі та точкові бомбардування Ірану триватимуть без перерви протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для досягнення головної мети – миру на всьому Близькому Сході.

Раніше у телефонному коментарі NBC News Дональд Трамп заявив, що під час ударів по Ірану 28 лютого було знищено "велику кількість керівництва".

За словами американського лідера, усього по Ірану було завдано три удари за останні 24 години. Під час них якраз і було зліквідовано багато іранських керівників.

Трамп не уточнив, про яку кількість представників керівництва Ірану йдеться. Він лише додав, що йдеться не лише про двох людей. Ймовірно, під "двома людьми" політик мав на увазі аятолу Алі Хаменеї та президента країни Масуда Пезешкяна.

На запитання, хто замінить верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї, Трамп жартома відповів: "Не знаю, але колись вони подзвонять мені і запитають, кого я хотів би бачити".

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі заявили про ліквідацію Хаменеї. Зокрема, прем'єр Бенямін Нетаньягу сказав, що є багато ознак, які вказують на те, що аятола – мертвий. ЗМІ пишуть, що верховний лідер загинув вранці після удару по його резиденції, на яку було скинуто 30 бомб. Зазначається також, що тіло Хаменеї вже знайшли.

Тим часом в Ірані заперечують загибель Хаменеї. Там кажуть, що він, а також президент Пезешкян, живі і здорові.

